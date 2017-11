Κοπεγχάγη: Απειλές για πτήσεις τουρκικής αεροπορικής - Καθηλωμένα τα αεροπλάνα

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ερευνούν ύποπτο γεγονός στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με το Reuters.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η αστυνομία ακύρωσε την απογείωση ενός αεροσκάφους, καθώς διεξήγαγε την έρευνα.

Ο επίσημος λογαριασμός του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, στο Twitter, ενημέρωσε τους επιβάτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

«Εξαιτίας αστυνομικής έρευνα, εκκενώσαμε τις πύλες C30-39. Αναμένονται μερικές καθυστερήσεις. Δείτε την πτήση σας στο cph.dk ή στην εφαρμογή του αεροδρομίου», ανέφερε το tweet.

Due to police investigation, we have cleared gate C30-39. Few delays are to be expected. Follow your flight on cph.dk or CPH App.