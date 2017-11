Γαλλία: Συναυλία - έκπληξη των Eagles of Death Metal για την επέτειο των επιθέσεων (vid)

Δύο μέλη των Eagles of Death Metal, μεταξύ των οποίων ο φανερά συγκινημένος τραγουδιστής Τζέσι Χιούζ, αυτοσχεδίασαν μια μίνι συναυλία-έκπληξη μερικών λεπτών σήμερα στο Παρίσι στο πλαίσιο των τελετών για τη δεύτερη επέτειο των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015.

Το καλιφορνέζικο ροκ συγκρότημα, το οποίο βρισκόταν στη σκηνή της αίθουσας Μπατακλάν το βράδυ των επιθέσεων, ερμήνευσε δύο τραγούδια: το «Save a Prayer», το τελευταίο κομμάτι που είχαν παίξει ολόκληρο δύο χρόνια νωρίτερα πριν αρχίσει η επίθεση, και στη συνέχεια το «I Love You All The Time».

Φανερά συγκινημένος κάτω από τα γυαλιά του, ο Τζέσι Χιούζ μοίρασε στη συνέχεια λευκά τριαντάφυλλα στους συγγενείς θυμάτων μπροστά από το δημαρχείο του 11ου διαμερίσματος, όπου στήθηκε αυτή η αυτοσχέδια συναυλία μετά τη συγκέντρωση που οργανώθηκε από την ένωση Life Of Paris.

Οι επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 130 ανθρώπους στη Γαλλία, 90 από τους οποίους σκοτώθηκαν στο Μπατακλάν, όπου περίπου 1.500 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη συναυλία των EODM.

Δείτε το βίντεο!