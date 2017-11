Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Καλιφόρνια - Πέντε νεκροί

Πέντε νεκροί (μαζί με το δράστη) και τουλάχιστον δύο παιδιά σε σοβαρή κατάσταση είναι ο τραγικός απολογισμός από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο στην Καλιφόρνια.

Ο δράστης άνοιξε πυρ αδιακρίτως στις σχολικές εγκαταστάσεις, τραυματίζοντας θανάσιμα τέσσερα άτομα, πριν πέσει νεκρός από πυρά των αστυνομικών δυνάμεων που έσπευσαν στην περιοχή άμεσα.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Chico της Καλιφόρνιας.

Ο σερίφης της τοπικής αστυνομίας επιβεβαίωσε το θάνατο του δράστη και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού παιδιών που δεν διευκρίνισε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης έφτασε με ένα αυτοκίνητο έξω από την πύλη του σχολικού συγκροτήματος, πριν ξεκινήσει το διδακτικό ωράριο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι προηγήθηκαν πυροβολισμοί σε κοντινό σπίτι.

Ο δράστης βρισκόταν σε παραλήρημα, φωνάζοντας ότι οι γείτονες σκότωσαν τον συγκάτοικό του και ήταν βαμμένος με πράσινη μπογιά. Ο ένοπλος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πυροβόλησε πάνω από 100 φορές και είναι θαύμα που δεν υπάρχουν περισσότερα θύματα.

Ο ανταποκριτής του BBC, James Cook, μεταφέρει πως τουλάχιστον 100 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες.

BREAKING: At least 3 dead in shooting in Tehama Co. it started at a home and moved to the school. Shooter shot and killed by police. pic.twitter.com/xIKvyIxq4y