Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει και την Ιταλία - Πλημμύρες και κατολισθήσεις (vid)

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει, τις τελευταίες ώρες και την κεντρική Ιταλία.

Από τη συνεχή βροχόπτωση στην περιφέρεια Αμπρούτσο σημειώθηκαν πλημμύρες κοντά στην θάλασσα και κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές της. Μια γυναίκα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και μπόρεσε να σωθεί μόνον χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστών.

Κοντά στην πόλη Τέραμο, οι πυροσβέστες βοήθησαν έναν ηλικιωμένο με ειδικές ανάγκες που αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του καθώς είχε πλημμυρίσει.

Σε αρκετές περιοχές απαγορεύεται η πρόσβαση στις ανισόπεδες διαβάσεις, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει, ενώ προβληματική είναι και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Adriatica.

Yπάρχει φόβος για υπερχείλιση των ποταμών Πεσκάρα, Σαλίνε και Πιόμπα, η στάθμη των οποίων παρακολουθείται συνεχώς από τους ειδήμονες της Πολιτικής Προστασίας. Σχεδόν όλα τα σχολεία της παραθαλάσσιας περιοχής του Αμπρούτσο, σήμερα παρέμειναν κλειστά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε βίντεο από την περιοχή:

Flash flooding threat we talked about earlier is materializing: Santo Stefano di Sessanio, Abruzzo, central #Italy minutes ago! Report: Meteo chieti abruzzo pic.twitter.com/3RP3oZO7FW