Απίστευτο: Επιστήμονες φωτογραφίζουν για πρώτη φορά τη μαύρη τρύπα του Γαλαξία μας (pics+vid)

Επιστήμονες, με τη βοήθεια του ενός εικονικού τηλεσκοπίου, του Event Horizon Telescope (EHT), το οποίο έχει μέγεθος όσο ολόκληρη η Γη, αναμένουν μέσα στο 2018 να εντοπίσουν το εσωτερικό της ογκωδέστατης μαύρης τρύπας, που βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία μας.

Τι είναι, όμως, αυτός ο «ορίζοντας γεγονότων»; Στη Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας ο ορίζοντας γεγονότων ορίζεται ως το σημείο πέρα από το οποίο τίποτε δεν μπορεί να ξεφύγει, ούτε καν το φως. Είναι, με απλά λόγια, το όριο εκείνο στο Διάστημα, πέρα από τα οποίο τα γεγονότα δεν μπορούν να επηρεάσουν έναν εξωτερικό παρατηρητή.

Οι επιστήμονες ελπίζουν με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου αυτού να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο που διαδραματίζουν οι μαύρες τρύπες στην εξέλιξη του Σύμπαντος.

Το εικονικό τηλεσκόπιο ξεκίνησε να παρατηρεί την τεράστια μαύρη τρύπα «Τοξότης Α» (Sagittarius A) του γαλαξία μας (Milky Way), τον Απρίλιο του 2017.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η επιστημονική ομάδα επεξεργαζόταν τα προκαταρκτικά δεδομένα από το πρώτο μέρος της αποστολής. Μόλις πριν από δύο εβδομάδας, τα πολυαναμενόμενα δεδομένα από το τηλεσκόπιο που βρίσκεται στην Ανταρκτική, έφτασαν στο Παρατηρητήριο Haystack του Πανεπιστημίου MIT στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα από τον Απρίλιο του 2017 είναι ολοκληρωμένα στο 100%.

Η διεθνής επιστημονική συνεργασία έχει προγραμματιστεί να επεκταθεί μέσα στο 2018, οπότε αναμένεται και η προσθήκη του τηλεσκοπίου της Γροιλανδίας, με τους αστρονόμους και τους αστροφυσικούς να εκτιμούν πως μέσα στη χρονιά επίκειται μια σπουδαία ανακάλυψη.

Τι ακριβώς ελπίζουν να δουν οι επιστήμονες

Η επιστημονική ομάδα του ερευνητικού προγράμματος Event Horizon Telescope περιμένουν να εντοπίσουν μια λεπτή σιλουέτα στη λάμψη της ακτινοβολίας, στο κέντρο ακριβώς του γαλαξία μας μέσα στο 2018, όπως αποκάλυψε σε tweet του πρόσφατα το Εθνικό Παρατηρητήριο Ράδιο – Αστρονομίας των ΗΠΑ.

