Η σύγκρουση συνέβη περίπου στις 18:00 (τοπική ώρα) κοντά στο σταθμό του Kritzendorf, βόρεια της Βιέννης. Ο Roman Hahslinger, εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας OBB, δήλωσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα τρένο με 30 άτομα προσέκρουσε σε ένα άδειο περιφερειακό τρένο, με αποτέλεσμα την ανατροπή του τρένου της Railjet.

Ο πρώτος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, έκανε λόγο για 12 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

#BREAKING: At least 15 people have been injured as a result of the train accident in Kritzendorf, Austria. (Photo: Oe24) pic.twitter.com/QhS9b1I8sc