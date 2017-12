Φιλιππίνες: Πανικός από φωτιά σε εμπορικό κέντρο - Τουλάχιστον 6 τραυματίες και 20 αγνοούμενοι (vid)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν κι άλλοι περισσότεροι από 20 αγνοούνται μετά την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Νταβάο.

Η φωτιά ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο (NCCC Mall) στο χωριό Μα-α, την ώρα που οι καταναλωτές έκαναν τις αγορές τους για τις διακοπές των Χριστουγέννων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας Μαρία Τερέζα Γκασπάν.

The fire is still raging as of 6 p.m., according to the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. https://t.co/Sr8UmAQ0tb

Η πυρκαγιά άρχισε από κατάστημα επίπλων στον τρίτο όροφο και γρήγορα επεκτάθηκε στον επόμενο όροφο του εμπορικού κέντρου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

WATCH: Fire at NCCC Mall in Davao City as of 11:15 a.m. According to the official statement of the mall, the situation is already under the control of the Bureau of Fire Protection. | Video courtesy of SJ de Ocampo pic.twitter.com/IE629EOjPf