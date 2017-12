Λεωφορείο «θέρισε» πεζούς σε υπόγεια διάβαση στη Μόσχα - Πληροφορίες για νεκρούς (vid)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε υπόγεια διάβαση πεζών που οδηγεί στο σταθμό μετρό Slavyansky Boulevard στη Μόσχα.

Το λεωφορείο έπεσε με ταχύτητα σε επιβάτες που έμπαιναν ή έβγαιναν από τον σταθμό, παρασύροντας πολλούς κάτω από τις ρόδες του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο και τις φωτογραφίες:

Video of bus plowing into subway underground in Moscow today, four reported casualties yet pic.twitter.com/Q8SYdhFtdS — English Russia (@EnglishRussia1) 25 Δεκεμβρίου 2017

Η αστυνομία ερευνά δύο πιθανές αιτίες για το περιστατικό, όπως μεταδίδει το RIA Novosti: Είτε τα φρένα του οχήματος να μην έπιασαν είτε κάποιο όχημα να «έκλεισε» το λεωφορείο, σύμφωνα με το RT. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ το δυστύχημα έγινε σ’ έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας κοντά στον σταθμό του μετρό (Slavyansky Boulevard).

At least four killed as bus runs over passengers in #Moscow. pic.twitter.com/QRFSbS5iYT — Press TV (@PressTV) 25 Δεκεμβρίου 2017

Η σημερινή ημέρα, είναι μια καθημερινή ημέρα εργασίας για την Ρωσία, που γιορτάζει τα Χριστούγεννα, την 7η Ιανουαρίου.

DETAILS: At least 4 dead after bus crashes into underground passage in western Moscow https://t.co/1NpQnOiucj (pic @EliasZotov) pic.twitter.com/jurLljPXDt — RT (@RT_com) 25 Δεκεμβρίου 2017

Πηγή φωτογραφίας: RT