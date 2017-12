Λουτρό αίματος στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 40 νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας (vid)

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα κοντά σε τζαμί και στα γραφεία ενός μέσου ενημέρωσης σήμερα στην Καμπούλ, όπου οι επιθέσεις αυξάνονται, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

«Σημειώθηκαν δύο εκρήξεις. Ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης αλλά το ειδησεογραφικό πρακτορείο Afghan voice (Η φωνή του Αφγανιστάν) ήταν στην περιοχή αυτή καθώς και ένα τζαμί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Νατζίμπ Ντανίς.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στην περιοχή άκουσαν και τρίτη έκρηξη, υποδηλώνοντας ότι η επίθεση ενδεχομένως είναι σε εξέλιξη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα του Facebook του πρακτορείου ειδήσεων Afghan voice δείχνουν τα γραφεία του να έχουν υποστεί ζημιές και πτώματα να κείτονται στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο από το σημείο:

Footage of a suicide bombing among the participants of a gathering in Kabul where they were discussing the invasion of former Soviet Union to Afghanistan. pic.twitter.com/jvXZZFv88k