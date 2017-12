Νέα Υόρκη: Πυρκαγιά σε πολυώροφο κτήριο στο Μπρονξ με 12 νεκρούς και 4 τραυματίες (pics)

Σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Αστυνομίας, την Τίφανι Φίλιπς, υπάρχουν νεκροί εξαιτίας της πυρκαγιάς αλλά δεν είναι ακόμη γνωστός ο αριθμός τους.

Η εφημερίδα New York Post έγραψε επικαλούμενη πηγές της στην αστυνομία ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 11.

Νωρίτερα, η New York Times και το Reuters ανέφεραν ότι οι νεκροί είναι έξι.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WABC, μετέδωσε πως η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 19:00 (τοπική ώρα) στον τρίτο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας.

Αρχικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω Twitter ότι της αναφέρθηκαν 15 σοβαροί τραυματισμοί πολιτών και ότι πάνω από 160 στελέχη της αναπτύχθηκαν στο σημείο. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Τίφανι Φίλιπς, είχε δηλώσει ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά ο αριθμός τους δεν ήταν ακόμη γνωστός.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU