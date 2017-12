Τραγωδίες σε Μπρονξ και Μουμπάι: 24 νεκροί από πυρκαγιές σε δύο πολυώροφα κτήρια (pics)

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του κτηρίου και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στους ψηλότερους ορόφους, διευκρίνισε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ντάνιελ Νίγκρο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν με τον δήμαρχο. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται, πρόσθεσε.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WABC, μετέδωσε πως η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 19:00 (τοπική ώρα) στον τρίτο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας.

Αρχικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω Twitter ότι της αναφέρθηκαν 15 σοβαροί τραυματισμοί πολιτών και ότι πάνω από 160 στελέχη της αναπτύχθηκαν στο σημείο. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Τίφανι Φίλιπς, είχε δηλώσει ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά ο αριθμός τους δεν ήταν ακόμη γνωστός.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU