Τραγωδία στο Μπρονξ: Συγκλονιστική αποκάλυψη για το πώς ξεκίνησε η τεράστια πυρκαγιά (Pics)

«Διαπιστώσαμε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια κουζίνα στο ισόγειο. Προκλήθηκε από ένα παιδί 3,5 ετών που έπαιζε με μια κουζίνα αερίου. Ξέσπασε φωτιά και η μαμά του δεν το είχε αντιληφθεί. Το κατάλαβε από τις κραυγές» του παιδιού, εξήγησε ο Νίγκρο.

Από τους τραυματίες, οι τέσσερις δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

«Η φωτιά επεκτάθηκε και το κλιμακοστάσιο λειτούργησε ως καμινάδα. Η φωτιά προχώρησε τόσο γρήγορα στους επάνω ορόφους που οι άνθρωποι δεν είχαν παρά ελάχιστο χρόνο για να αντιδράσουν. Δεν μπορούσαν να κατέβουν. Από εκείνους που το προσπάθησαν, δύο σκοτώθηκαν. Άλλοι γλίτωσαν, τους βοηθήσαμε να κατέβουν από τη σκάλα κινδύνου», αφηγήθηκε ο αρχηγός της πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν μόλις τρία λεπτά για να φτάσουν στο φλεγόμενο κτήριο. «Υπήρχαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι στη σκάλα κινδύνου όταν έφτασαν οι ομάδες μας εκεί», πρόσθεσε.

Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής προσπαθεί ακόμη να διαπιστώσει αν λειτούργησαν όλοι οι συναγερμοί πυρκαγιάς στο κτήριο.

Η πυρκαγιά αυτή ήταν η χειρότερη που έχει σημειωθεί στη Νέα Υόρκη από το 1990 – εξαιρουμένων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU