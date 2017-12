Ένας χρόνος από το μακελειό στο Ρέινα - Η νύχτα που «μάτωσε» η Τουρκία (Pics&vids)

Λίγο μετά τις 01:15 την 1η Ιανουαρίου 2017, ένας άνδρας οπλισμένος με ένα τουφέκι εφόδου εισέβαλε στη γνωστότερη ντισκοτέκ της Κωνσταντινούπολης κι άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας 39 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 79.

Στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν ξένοι που γιόρταζαν τον ερχομό της νέας χρονιάς στο νυχτερινό κέντρο, όπου σύχναζαν τουρίστες και διασημότητες.

Η επίθεση εκείνη, την ευθύνη για την οποία είχε αναλάβει η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), αποτέλεσε ακόμα ένα βαρύ πλήγμα για την Τουρκία έπειτα από ένα πολυαίμακτο 2016, που είχε σημαδευτεί από την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος και πολλές πολύνεκρες τρομοκρατικές ενέργειες, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν είτε κούρδοι αυτονομιστές είτε το ΙΚ.

Έκτοτε, δεν διαπράχθηκε άλλη τόσο πολύνεκρη επίθεση στην Τουρκία, καθώς οι τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας εξαπολύουν συχνά επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του ΙΚ.

Τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες άνθρωποι τους οποίους βάρυναν υποψίες για σχέσεις με αυτή τη τζιχαντιστική οργάνωση, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι, συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να τονίζουν πως ορισμένοι προετοιμάζονταν να διαπράξουν επιθέσεις εναντίον εορταστικών εκδηλώσεων για το νέο έτος.

Φέτος, πάνω από 40.000 άνδρες των δυνάμεων επιβολής της τάξης θα αναπτυχθούν στην Κωνσταντινούπολη— αριθμός υπερδιπλάσιος από τη δύναμη που είχε αναπτυχθεί την προηγούμενη χρονιά— και οι αρχές έχουν απαγορεύσει τις δημόσιες συγκεντρώσεις σε πολλές συνοικίες τη νύχτα της 31ης προς 1η Ιανουαρίου.

Αυτό ισχύει ιδίως για την εμβληματική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, στην καρδιά της ευρωπαϊκής πλευράς της πόλης, τις συνοικίες Μπεσίκτας και Σίσλι, δύο πολυσύχναστες, πολύ ζωντανές γειτονιές.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε μικροπωλητές θα βρίσκονται στην Ταξίμ.

Η διεύθυνση ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απαγορεύει την είσοδο φορτηγών στο κέντρο από το πρωί της Κυριακής έως και τη Δευτέρα.

Στην Άγκυρα, όπου θα αναπτυχθούν περίπου 9.700 άνδρες των δυνάμεων επιβολής της τάξης, μεγάλες οδικές αρτηρίες θα είναι κλειστές για την κυκλοφορία και θα γίνονται σωματικοί έλεγχοι ακόμη και στους πεζούς, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Ερτζάν Τοπατζά.

