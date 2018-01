«Μετεωρολογική βόμβα» σαρώνει τις ΗΠΑ - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη (pics-vids)

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, τα εκχιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται ήδη στους δρόμους και όσοι αψήφησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα για να πάνε στις δουλειές τους απλά ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ασφαλείς καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί αργότερα σήμερα.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για χιονοθύελλες από τις ακτές από τη Βόρεια Καρολίνα έως το Μέιν, την ώρα που η μετεωρολογική υπηρεσία κάνει λόγο για ανέμους ταχύτητας 113 χιλιομέτρων την ώρα.

Για τη Βοστόνη αλλά και τις παράκτιες περιοχές στη βόρεια Νέα Αγγλία οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ύψος του χιονιού θα ξεπεράσει τα 30 εκατοστά.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη βαρυχειμωνιά τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ αυτών δύο άστεγοι στο Χιούστον.

Περισσότερες από 3000 πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν ενόψει της «μετεωρολογικής βόμβας» σήμερα. Στα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και το Διεθνές αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης, τρεις στις τέσσερις πτήσεις ματαιώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία FlightAware.com.

Water from Boston Harbor over the Long Wharf now - employee here says in 28 years he’s never seen it this high #grayson #boston pic.twitter.com/5PxfX0p9Pm