Αποκαρδιωτικές εικόνες: Κάνει τόσο κρύο στη Φλόριντα που τα ιγκουάνα πέφτουν από τα δέντρα

Με το θερμόμετρο να δείχνει -5 βαθμούς Κελσίου στη Φλόριντα των ΗΠΑ, τα δύσμοιρα ιγκουάνα πέφτουν στο έδαφος.

Όπως αναφέρει η «Washington Post» τα ιγκουάνα είναι ψυχρόαιμα ζώα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιούνται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους πέντε βαθμούς Κελσίου, αφού το αίμα τους σταματάει να κινείται



Τα ιγκουάνα σύμφωνα με τους ειδικούς δεν είναι νεκρά, απλά ακινητοποιούνται μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία.

Μόλις βγήκε ο ήλιος το ιγκουάνα... «ζωντάνεψε»

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off ... After another cold night, though, he's probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT