Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο χρωμάτων (vids)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο με βαφές στο Λονδίνο.

Στο σημείο έσπευσαν 90 πυροσβέστες με 15 οχήματα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η πυρκαγιά έχει πλήρως καταστρέψει το εργοστάσιο στην περιοχή Staples Corner, όπως μεταδίδει η Mirror.

Κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε τη φωτιά ως πολύ ισχυρή με τις φλόγες να εκτοξεύονται σε ύψος 100 μέτρων. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή ενώ χρειάστηκαν τρεις ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.

Τα αίτια διερευνώνται.

Δείτε το βίντεο από το σημείο:

BREAKING: Massive Fire Breaks Out at London Paint Factory; 15 Fire Engines & 90 Firefighters on Scene pic.twitter.com/Om53eXkVGd