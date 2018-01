Αυστραλία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Νιούκαστλ εξαιτίας των πυρκαγιών (vids)

Μάλιστα, εξαιτίας της φωτιάς και των καπνών που έχουν σκεπάσει τον ουρανό, έκλεισε το αεροδρόμιο του Νιούκαστλ, βόρεια του Σίδνεϊ, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε τα βίντεο!

Crazy scenes at Newcastle airport. Hopefully everyone gets out unscathed. #TOMAGO #NSWRFS #newcastleairport pic.twitter.com/myLVEmg6mj

Emergency Warning: Masonite Rd fire, Tomago. Fire moving in Nth'ly direction away from Cabbage Tree Rd towards Raymond Terrace & Campvale areas. Residents on SE side of Raymond Terrace & those in Campvale area advised to seek shelter as the fire approaches https://t.co/uoCV1J7lWG pic.twitter.com/E0PK23q90m