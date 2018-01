Πραγματικό σχολείο για... Jedi στη Ρωσία

Γιατί μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Υπάρχει ένα σχολείο, στον πραγματικό κόσμο, στο οποίο διδάσκεσαι πώς θα γίνεις Jedi! Το School of Saberfighting - Σχολή Σπαθομαχίας - διαφημίζει, στη σελίδα του στο Facebook, ότι είναι «μια από τις πρώτες ομάδες στον κόσμο που ειδικεύονται σε δημόσιες μονομαχίες οι οποίες, ως πηγή έμπνευσης, έχουν τον «Πόλεμο των Άστρων» και προσφέρει επίσης εκπαίδευση σε όσους θέλουν να μάθουν αυτή την τέχνη της σπαθομαχίας επί σκηνής». Η σχολή ιδρύθηκε στη Μόσχα στις 29 Μαρτίου του 2003, μετράει ήδη 15 χρόνια ζωής. Τον περασμένο Ιούνιο έλαβε μέρος στο ετήσιο φεστιβάλ Star Fans, στη ρωσική πρωτεύουσα. Πολλές μαθήτριες και μαθητές της σχολής έχουν, κατά καιρούς, τιμηθεί με τις ανώτατες διακρίσεις στην τέχνη της σπαθομαχίας Jedi. Οπότε, κλείστε θέση σε πτήση για Μόσχα κι αρχίστε την εκπαίδευση.

May the force be with you!