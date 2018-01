Βέλγιο: Έκρηξη στην Αμβέρσα - Τραυματίες και καταρρεύσεις σπιτιών (pics+vid)

Η αστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό οφείλεται σε αέριο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ υπάρχουν και αρκετοί που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη Gallery του Newsbomb.gr

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

A horrible explosion in #Antwerp So far 5 wounded. Police and fire department think it was a gas explosion. https://t.co/1c8f2Mz65u pic.twitter.com/Tulck0MsOl