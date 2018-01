Βέλγιο: Τουλάχιστον δύο νεκροί από την ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα (Pics+Vid)

Οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν το πρωί στα ερείπια από τις ομάδες διάσωσης, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, την οποία επικαλούνται τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την έκρηξη αυτή που σημειώθηκε σε μια περιοχή της Αμβέρσας στην οποία διαμένουν πολλοί φοιτητές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, αλλά σημείωσε ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για μια τρομοκρατική επίθεση. Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι είναι πιθανό να προκλήθηκε από τη διαρροή φυσικού αερίου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα και τηλεοπτικά πλάνα από το σημείο της έκρηξης εικονίζουν ένα κτήριο που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς και άλλα δύο που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Το Βέλγιο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά τις επιθέσεις αυτοκτονίας του 2016 και ένα κύμα επιθέσεων ισλαμιστών στην Ευρώπη.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

A horrible explosion in #Antwerp So far 5 wounded. Police and fire department think it was a gas explosion. https://t.co/1c8f2Mz65u pic.twitter.com/Tulck0MsOl