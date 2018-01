Τραγωδία στη Βραζιλία: Αυτοκίνητο «θέρισε» πεζούς - Νεκρό ένα βρέφος (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

«Ένας άνθρωπος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καβάλησε το πεζοδρόμιο στον παραλιακό πεζόδρομο, προκαλώντας τον τραυματισμό 11 ανθρώπων», είχε δηλώσει νωρίς χθες το βράδυ εκπρόσωπος της στρατονομίας του Ρίο στο AFP, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

Η διεύθυνση υγείας του Ρίο ανακοίνωσε αργότερα ότι ένα κοριτσάκι 9 μηνών σκοτώθηκε και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε την ώρα που πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αρκετοί τουρίστες, έκαναν περίπατο στον διάσημο αυτόν πεζόδρομο, καθώς τώρα είναι η περίοδος των διακοπών του καλοκαιριού και σε μερικές εβδομάδες γίνεται και το καρναβάλι του Ρίο.

«Ο οδηγός εξήγησε στους αστυνομικούς ότι έπαθε κρίση επιληψίας, ενώ στο όχημά του βρέθηκαν και φάρμακα για την αντιμετώπιση της επιληψίας», δήλωσε παράλληλα ο αξιωματούχος της αστυνομίας Αντζελότι στο AFP, προσθέτοντας ότι ο οδηγός θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

