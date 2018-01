Βρετανία: Συναγερμός για ύποπτο δέμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Κινγκς Κρος στο Λονδίνο (Pics)

Εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών δήλωσε ότι αστυνομικοί τέθηκαν σε επιφυλακή χωρίς να δώσει εκείνη τη στιγμή περισσότερες πληροφορίες.

#SuspectPackage at #KingsCross . All roads are blocked. No bus, no tube pic.twitter.com/TbqQ6s7vyA

Λίγο αργότερα η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το δέμα που είχε εντοπιστεί νωρίτερα δεν ήταν τελικώς ύποπτο και αφαίρεσε την αστυνομική κορδέλα που είχε τοποθετήσει.

Caledonian & Pentonville, around 9:30 while police get people out of the way #kingscross pic.twitter.com/gf51Dw9ffT — Catherine (@looklady) January 19, 2018

A501 Pentonville Road at Grays Inn Road & Caledonian Road between Caledonian Street & Pentonville Road: closures in place due to a police incident. — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) January 19, 2018