Δημοπρατήθηκαν τα μαύρα φορέματα της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Τα φορέματα και τα σμόκιν που φορέθηκαν από τους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς αστέρες στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2018 δημοπρατήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για το κίνημα Time's Up κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων, στην οποία τιμώνται τα ταλέντα που ξεχώρισαν στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, οι περισσότεροι προσκεκλημένοι φορούσαν μαύρα ενδύματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανισότητα των φύλων και τη σεξουαλική κακομεταχείριση. Τώρα, οι εκδότες του ομίλου Conde Nast ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται με το Time's Up και το eBay και διοργανώσουν δημοπρασίες για τα ενδύματα που φορέθηκαν στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών από τις Μέριλ Στριπ, Ριζ Γουίδερσπουν, Νικόλ Κίντμαν, Τρέισι Λι Ρος, Μάργκοτ Ρόμπι και Βαϊόλα Ντέβις. «Στο Conde Nast πιστεύουμε πάντα στη σημασία της ταχείας δράσης για την υποστήριξη σοβαρών κοινωνικών αλλαγών» δήλωσε η Άννα Γουίντουρ, καλλιτεχνική διευθύντρια του εκδοτικού οίκου και αρχισυντάκτρια της Vogue.

«Μέσω αυτής της δημοπρασίας -που θα ενισχυθεί από το eBay for Charity- και αξιοποιώντας την συναρπαστική έλξη τόσο της μόδας, όσο και του ακτιβισμού, ελπίζουμε ότι τα μαύρα φορέματα που φορέθηκαν στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα συγκεντρώσουν κεφάλαια για την πρωτοβουλία Time's Up και στηρίξουν τις ιστορίες και τις φωνές όσων έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης». Η Φατίμα Γκος Γκρέιβς, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Γυναικείου Δικαίου, το οποίο διαχειρίζεται το Ταμείο Νομικής Προστασίας του Time's Up ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένες που οι ηθοποιοί και άλλοι στη βιομηχανία ψυχαγωγίας είναι επικεφαλής στην πρωτοβουλία τερματισμού της μάστιγας της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας».