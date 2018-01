ΣΟΚ! Διάσημος τραγουδιστής εγκαταλείπει τη μουσική σκηνή γιατί διαγνώστηκε με Πάρκινσον (Pics)

Ακολουθώντας τις συμβουλές του γιατρού του, ο διάσημος τραγουδιστής και συνθέτης Νιλ Ντάιαμοντ από το Μπρούκλιν, ο οποίος αύριο Τετάρτη (24/1), κλείνει τα 77, δεν θα μεταβεί τον Μάρτιο στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, όπου αναμενόταν να κάνει συναυλίες με αφορμή την 50η επέτειο από την έναρξη της σταδιοδρομίας του.

Σε ανακοίνωσή του χθες, ο διάσημος καλλιτέχνης δήλωσε ωστόσο ότι προτίθεται «να συνεχίσει να δραστηριοποιείται για πολύ καιρό ακόμη στη σύνθεση, στην ηχογράφηση και σε άλλα σχέδια».

«Με στεναχώρια και απογοήτευση ανακοινώνω ότι σταματάω τις περιοδείες μου για συναυλίες. Με τιμούσε πολύ η παρουσία μου στο κοινό τα τελευταία 50 χρόνια», γράφει ο Νιλ Ντάιαμοντ ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές του που περίμεναν να τον δουν.

Ο τραγουδιστής έχει ήδη κάνει 55 συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας του για τα 50 χρόνια της καριέρας του, τραγουδώντας σε κατάμεστες αίθουσες στη βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στο Sweet Caroline, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του, ο συνθέτης ευχαριστεί επίσης τους πιστούς θαυμαστές του, γράφοντας ότι «η μπαλάντα αυτή ήταν 'τόσο μα τόσο, τόσο καλή' χάρη σε σας».

Ο Νιλ Ντάιαμοντ, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για να ξεκινήσει καριέρα συνθέτη για αστέρια της εποχής όπως το γκρουπ The Monkees, έγινε ο ίδιος πολύ γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ανερχόμενος στη φολκ σκηνή.

Η μετέπειτα σταδιοδρομία του τού χάρισε μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame, το πάνθεον του ροκ-εν-ρολ.

Ο Νιλ Ντάιαμοντ αναμένεται εξάλλου να τιμηθεί για άλλη μια φορά την Κυριακή λαμβάνοντας το αμερικανικό μουσικό βραβείο Grammy για το σύνολο της καριέρας του.

