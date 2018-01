Πυροβολισμοί με ένα νεκρό μαθητή σε σχολείο στο Κεντάκι

Την ενημέρωση για το περιστατικό έκανε ο κυβερνήτης της περιοχής, ο οποίος μίλησε για αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας μαθητής είναι νεκρός, ενώ ο δράστης βρίσκεται στα χέρια των Αρχών.

Τα αίτια που προκάλεσαν τους πυροβολισμούς παραμένουν ακόμα άγνωστα, με την αστυνομία να ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

«Τραγικό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Λύκειο της κομητείας Μάρσαλ… Ο δράστης βρίσκεται στη φυλακή, επιβεβαιώνεται ο θάνατος ενός ανθρώπου, αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν…», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο κυβερνήτης Ματ Ντέβιν

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...