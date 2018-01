Tyrion Lannister: «Είναι ώρα να τελειώσει το Game of Thrones»

Τον Πίτερ «Τίριον» Ντίνκλατζ τον ακολουθήσαμε στην πορεία του από ένα απλό μέλος της βασιλικής οικογένειας των Λάνιστερ, στο «Χέρι του Βασιλιά» - του απεχθούς Τζέφρεϊ Μπαράθιον, στη συνέχεια στον πατροκτόνο φυγά και, τώρα, στο «Χέρι της Βασίλισσας» (Ντενέρις Ταργκάριεν).

Στη συνέντευξη, ο Πίτερ υπογράμμισε ότι ποτέ δεν είναι εύκολο να πεις «αντίο» σ' έναν τόσο αγαπημένο χαρακτήρα: «Είναι γλυκόπικρο όταν έρχεται η στιγμή να πας παρακάτω. Είναι πάντα, το θλιβερό κομμάτι της δουλειάς μας, γιατί γεμίζεις με σπουδαίους ανθρώπους για σύντομα χρονικά διαστήματα και, μετά, πρέπει να πας παρακάτω και σου κάνει την καρδιά κομμάτια. Ειδικά όταν έχεις περάσει πάνω από δυο μήνες με κάποιους ανθρώπους.»

Στις αρχές της χρονιάς, η HBO ανακοίνωσε - προς μεγάλη λύπη των θαυμαστών - ότι δεν πρόκειται να προβληθεί ο όγδοος και τελευταίος κύκλος του «Game of Thrones» πριν το 2019. Ο «Τίριον» διευκρίνισε ότι βρίσκονται περίπου στα μισά των γυρισμάτων για τον τελευταίο κύκλο. «Είναι ο τελευταίος κύκλος, και είναι μεγάλος σε διάρκεια, κατά συνέπεια προχωράμε με την άνεσή μας» είπε.

Ο Πίτερ-Τάιριον βρίσκεται στο Sundance για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «I Think We're Alone Now», της Ριντ Μοράνο. Πρωταγωνιστεί δίπλα στην Ελ Φάνινγκ, ενώ στην ταινία παίζει και η Σαρλότ Γκενσμπούρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters