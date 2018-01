Από τους πυροβολισμούς στο Melcroft, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι ένας ακόμα τραυματίστηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν μεταξύ των θυμάτων είναι και ο δράστης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπάρχει πλέον απειλή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h