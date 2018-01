Πρωτόγνωρες εικόνες: Καμήλες «ντύθηκαν» στα... λευκά - Χιόνισε στη Σ. Αραβία! (pics+vid)

Στέγες και αυλές σπιτιών καλύφθηκαν από χιόνι, την ώρα που οι καμήλες ντύθηκαν στα λευκά.

Αν και οι χιονοπτώσεις δεν είναι εντελώς άγνωστες στη Σαουδική Αραβία, είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο που αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους, αναρτώντας σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες καταγράφονται σε Συρία, Ιορδανία και Ιράν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες!

Drone footage captured the aftermath of a winter storm that brought snow to the Tabuk region of Saudi Arabia. pic.twitter.com/4y8PbQhJmL