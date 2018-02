Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Λος Άντζελες - Δύο τραυματίες (pics+vid)

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς μέσα σε αίθουσα γυμνασίου στο Λος Αντζελες.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγο πριν τις 9 -τοπική ώρα- στο σχολείο Sal Castro, δυτικά από το κέντρο της πόλης.

Μια «νεαρή γυναίκα», πιθανόν μαθήτρια, συνελήφθη, σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων CNS.

Επιπλέον, μια γυναίκα ηλικίας 30 ετών δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες καθώς είχε τραυματιστεί ελαφρά, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, η οποία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει βρεθεί, όπως αναφέρει η αστυνομία του Λος Άντζελες που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια των σχολείων.

School Shooting Update: 2 15 y/o students shot and injured, 1 in critical condition; 3rd victim, a 30 y/o woman, also hurt https://t.co/2T4xjKUCQ1 pic.twitter.com/aXXCwm20JM

Update: One person detained following shooting on campus of Belmont High School/Sal Castro Middle School. Watch live: https://t.co/2T4xjKUCQ1 pic.twitter.com/LOfbr8zNHT