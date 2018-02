Κάποιοι εντόπισαν κοκαΐνη στη φωτογραφία επανένωσης των Spice Girls – Εσείς τι βλέπετε; (Pics)

Η Βικτόρια Μπέκαμ, η Μέλανι Μπράουν, η Έμα Μπάντον, η Μέλανι Τσίσολμ και η Τζέρι Χόρνερ συναντήθηκαν στο σπίτι της τελευταίας στο βόρειο Λονδίνο, ενώ παρών ήταν και ο πρώην μάνατζέρ τους Σάιμον Φούλερ.



Σε ανακοίνωσή του το συγκρότημα ανέφερε: «Πάντα μας συγκινούσε το ενδιαφέρον που υπάρχει σε όλο τον κόσμο για τις Spice Girls. Νιώθουμε ότι έχει έρθει τώρα ο καιρός να εξετάσουμε κάποιες φοβερές νέες ευκαιρίες μαζί».

«Περάσαμε ένα καταπληκτικό απόγευμα συζητώντας και αναπολώντας τις εκπληκτικές στιγμές που περάσαμε μαζί», σχολίασε το συγκρότημα μετά τη χθεσινή του συνάντηση.

«Συμφωνούμε όλες ότι υπάρχουν πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες που θα αγκαλιάσουν ξανά την αρχική ουσία των Spice Girls, ενώ θα ενισχύσουν το μήνυμά μας προς τις επόμενες γενιές για γυναικεία ενδυνάμωση», πρόσθεσε.





Εξάλλου τα μέλη του συγκροτήματος ανήρτησαν φωτογραφίες στο Instagram από τη χθεσινή τους συνάντηση, με σχόλια που άφηναν να εννοηθεί ότι επίκειται επανένωση.

Όμως την είδηση για την επανένωση επισκίασε η παρατηρητικότητα ή η υπέρμετρη φαντασία χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί που άλλοι κοίταγαν πως ωρίμασαν τα κορίτσια με τα οποία μεγάλωσαν θαυμάζοντας ή ακούγοντας τη μουσική τους, κάποιοι άλλοι εντόπιζαν ίχνη κοκαΐνης.

Αν παρατηρήσετε την φωτογραφία στο τραπέζι πίσω από τις Spice Girls υπάρχει ένα λευκό κινητό τηλέφωνο πάνω στην οθόνη του οποίου εμφανίζεται κάτι που παραπέμπει σε άσπρη σκόνη, γεγονός που αμφισβητείται από πολλούς που διευκρινίζουν ότι απλά πρόκειται για κάποια αντανάκλαση.

Όπως και να’χει, η Έμα Μπάντον έγραψε «το μέλλον μοιάζει spicy», ενώ η Τζέρι Χόρνεν ανέφερε «η #girlpower είναι ζωντανή και καλά».

Ωστόσο τον Νοέμβριο του 2017 η Βικτόρια Μπέκαμ είχε σχολιάσει σχετικά με μια ενδεχόμενη επανένωση των Spice Girls: «Δεν πρόκειται να συμβεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γνωρίζεις πότε έχει έρθει η ώρα» να αποσυρθείς.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, το συγκρότημα μπορεί να κερδίσει έως και 10 εκατομμύρια λίρες από προτάσεις που έχει λάβει για κάποια τηλεοπτικά σχέδια στην Κίνα, ένα τηλεοπτικό σόου ταλέντων, διαφημίσεις και ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Παρόλα αυτά πηγή διευκρίνισε ότι, εφόσον επανενωθεί το συγκρότημα, η Βικτόρια Μπέκαμ δεν θα τραγουδά.

i for one would rather see a spice girls comeback on cocaine than off cocaine, if those are the options pic.twitter.com/92vY9lQCLG