Άκυρος ο συναγερμός με την ομηρία στο Μαϊάμι - Γυναίκα παραπλάνησε τις αρχές (vids+pic)

Όπως όλα δείχνουν η υπόθεση ομηρίας στο εστιατόριο αποδείχθηκε κακόγουστη φάρσα μιας υπαλλήλου, με την αστυνομία να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη.

Νωρίτερα τη Δευτέρα (5/2) Άμεση Δράση δέχθηκε μια κλήση που ανέφερε την κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου έξω από το εστιατόριο Joseph's Club.

Περίπου 30 λεπτά μετά το τηλεφώνημα, μια γυναίκα βγήκε πανικόβλητη έξω από το εστιατόριο λέγοντας ότι η ίδια και άλλα άτομα κρατούνταν όμηροι από τον ιδιοκτήτη.

Μετά από λίγο άλλη μια γυναίκα βγήκε έξω επαναλαμβάνοντας τα περί ομηρίας 12 ατόμων.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν τελικά έρευνα στο μαγαζί διαπιστώνοντας ότι... ήταν άδειο από κόσμο!

Η αστυνομία του Μαϊάμι αναφέρει τώρα ότι η γυναίκα που έκανε την αρχική καταγγελία περί ομηρίας, και άλλα δύο άτομα κρατούνται και ανακρίνονται προκειμένου να πέσει φως σε αυτή την -ομολογουμένως περίεργη- υπόθεση.

Update: The SWAT team concluded their search of the premises and determined that the building was clear and nobody was inside or in harms way. The woman who provided initial hostage situation is being detained for questioning. The street is being reopened. https://t.co/jp1n3D85ce