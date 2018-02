Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε διάσημος ηθοποιός

Ο Mickey Jones άφησε την τελευταία του πνοή στα 76 του χρόνια, μετά από σκληρή μάχη που έδινε με μία αρρώστια, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ο Mickey, ο οποίος έχει παίξει σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, τον τελευταίο καιρό ήταν συνέχεια στο νοσοκομείο.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζέρ του, στο περιοδικό Variety. Οι σειρές και οι ταινίες, στις οποίες είχε λάβει μέρος ήταν: Baywatch, Married With Children, Home Improvement, Entourage, It’s Always Sunny in Philadelphia, Vacation, Tin Cup, Vice, Penny Dreadful.