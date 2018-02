Απίστευτη κίνηση ανθρωπιάς από Clooney–Amal: Αυτός είναι ο πρόσφυγας που φιλοξενείται στο σπίτι τους

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις τους αποκάλυψαν ότι φιλοξενούν στο σπίτι τους έναν νεαρό πρόσφυγα, τον οποίο βοηθούν να σπουδάσει. Ο λόγος για την Amal Alamuddin και τον George Clooney. Το ζευγάρι μίλησε μέσω Skype στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction» για τον λόγο που πήραν αυτή την απόφαση.