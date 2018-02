Πέθανε ο Βικ Νταμόν, ο διάσημος τραγουδιστής που είχε ανακαλύψει ο Φρανκ Σινάτρα (Pics+Vids)

Ο Vic Damone ο οποίος πέθανε σε νοσοκομείο του Miami Beach στη Φλόριντα των ΗΠΑ περιστοιχισμένος από την οικογένεια του, είχε ξεκινήσει τη λαμπρή καριέρα του έπειτα από παρότρυνση του Φρανκ Σινάτρα.

Ο Νταμόν μεσουράνησε τη χρυσή εποχή των crooners που έγιναν διάσημοι παγκοσμίως λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων των Φρανκ Σινάτρα, Τόνι Μπενετ, Ντιν Μάρτιν και Πέρρι Κόμο.

Ήταν πιο γνωστός για τις επιτυχίες του "You Break My Heart" και "On the Street Where You Live".

Ο θρυλικός Σινάτρα είχε ανακαλύψει τον Νταμόν παίζοντας πόκερ στο διαμέρισμα ενός φίλου του στη Νέα Υόρκη το 1946.

Ο Νταμόν ηχογράφησε περισσότερα από 2.500 τραγούδια και πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις στην τηλεόραση και σε γνωστές κινηματογραφικές ταινίες στη δεκαετία του ‘60.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters