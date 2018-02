Φάκελος με λευκή σκόνη στην οικία Τραμπ – Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η σύζυγος του

Η επιστολή απευθύνόταν στον Donald Trump Jr. και στάλθηκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού στην ανατολική 54η οδό στο Μανχάταν.





Η σύζυγός του, Vanessa, άνοιξε το γράμμα λίγο μετά τις 10 μ.μ . Αυτή και δύο ακόμη άνθρωποι που βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή απολυμάνθηκαν από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο για περισσότερες εξετάσεις.

