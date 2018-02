Επιστολή με ύποπτη λευκή σκόνη στην οικία Τραμπ: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

«Η ουσία έφθασε μέσω του ταχυδρομείου και είχε ως παραλήπτη τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ», επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, ο Κάρλος Νιέβες.

Η Βανέσα Τραμπ, 40 ετών, η οποία άνοιξε τον φάκελο γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα, μεταφέρθηκε κατόπιν σε νοσοκομείο όπου παρέμεινε υπό νοσηλεία, καθώς παραπονέθηκε για ναυτία, αφότου ήρθε σε επαφή με τη σκόνη, είπαν αξιωματούχοι.

Συνολικά, τρία πρόσωπα από την οικία του γιου Τραμπ διακομίστηκαν στο Ιατρικό Κέντρο NewYork-Presbyterian/Weill Cornell ώστε οι γιατροί να αξιολογήσουν περαιτέρω την κατάσταση της υγείας τους, δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σοφία Κιμ.

Μεταξύ των τριών αυτών προσώπων ήταν και η μητέρα της Βανέσας Τραμπ, αν και δεν διαμαρτυρήθηκε για συμπτώματα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας.

Οι αμερικανικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αποστολής επιστολών με λευκή σκόνη από το 2001, όταν φάκελοι που εμπεριείχαν άνθρακα είχαν σταλεί σε ΜΜΕ και Αμερικανούς νομοθέτες, με αποτέλεσμα τον θάνατο 5 ανθρώπων.

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των μελών της προεδρικής οικογένειας, συμμετέχει στις έρευνες, όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου Τζέφρι Άνταμς. Προς το παρόν ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

