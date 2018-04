Τραμπ: Αποστολή εξετελέσθη - Πούτιν: Σκηνοθετήσατε τη χημική επίθεση για να βομβαρδίσετε τη Συρία

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σήμερα στο Twitter ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Δύσης κατά της συριακής κυβέρνησης «πραγματοποιήθηκαν άψογα» προσθέτοντας ότι: «Η Αποστολή Εξετελέσθη. Ο αεροπορικός βομβαρδισμός πραγματοποιήθηκε άψογα χθες το βράδυ. Ευχαριστώ την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την σοφία και την ισχύ των ενόπλων δυνάμεών τους. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η Αποστολή Εξετελέσθη!».

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

Σε δεύτερο tweet, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι είναι «περήφανος» για το σπουδαίο στρατό των ΗΠΑ που «πολύ σύντομα, μετά από δαπάνη δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα είναι ο σπουδαιότερος που είχε ποτέ η χώρα».

Όπως συμπλήρωσε δε, κανένας και τίποτα δεν θα μπορεί να τον πιάσει.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!