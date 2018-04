Τεντ Σαράντος: Αυτός είναι ο δαιμόνιος Σαμιώτης που βρίσκεται πίσω από το Netflix!

Οι συνδρομητές του Netflix σε όλο στον κόσμο (και στην Ελλάδα) αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Ενδεικτικό είναι ότι στην αρχή του 2018 έφθαναν τα 117,6 εκατομμύρια.

Το 2013 ήταν η χρονιά που το Netflix μπήκε δυναμικά στην παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου. Η πρώτη παραγωγή της πλατφόρμας ήταν η τηλεοπτική σειρά “House of Cards” με πρωταγωνιστές τον Κέβιν Σπέισι και τη Ρόμπιν Ράιτ. Υπεύθυνος για την παραγωγή της είναι ο Τεντ Σαράντος. Εκείνος είναι και ο άνθρωπος που φέρεται ότι αποφάσισε την απομάκρυνση του Σπέισι έπειτα από το σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης, για το οποίο κατηγορείται ο ηθοποιός.

Μόνο το 2017 η πλατφόρμα παρουσίασε 400 νέες δικές της παραγωγές, σχεδόν διπλάσιες από αυτές που είχε παρουσιάσει το 2016.

Η άνοδος του Netflix υπήρξε εντυπωσιακή καθώς από μία εταιρεία, που διακινούσε βιντεοκασέτες-DVD μέσω ταχυδρομείου, εξελίχθηκε σε κολοσσό παραγωγής ταινιών και σειρών, που διανέμονται online σε συνδρομητές.

Είναι διαθέσιμο σε 190 χώρες: Από την Ιρλανδία ως το Αφγανιστάν. Στην Κίνα δεν είναι ακόμη, αλλά η εταιρεία αναζητεί τρόπους να εισχωρήσει σε αυτή την αγορά, ενώ δεν είναι διαθέσιμο και στην Κριμαία, τη Βόρεια Κορέα και τη Συρία λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στις αμερικανικές εταιρείες.

Υποστηρικτής των Δημοκρατικών ο ίδιος, ο Ελληνοαμερικανός διευθυντής προγράμματος του Netflix θεωρείται από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα στις ΗΠΑ. Η φιλική σχέση που διατηρεί με το ζεύγος Ομπάμα έχει επανειλημμένως απασχολήσει τα media.

Μαζί με τη σημερινή του σύζυγο διοργάνωσαν φιλανθρωπική εκδήλωση στη Νότια Καλιφόρνια για τους σκοπούς της προεκλογικής εκστρατείας του Ομπάμα το 2012 και συγκέντρωσαν 700.000 δολάρια.

Από υπάλληλος σε βίντεο κλαμπ, «τιτάνας» στο περιοδικό Time

Στα 54 χρόνια του, ο Θεόδωρος-Αντώνιος Κυριαζάκης --όπως είναι το πραγματικό όνομα του Σαράντος-- βρίσκεται ήδη στη λίστα των 100 ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και μάλιστα στην κατηγορία «Τιτάνες» του περιοδικού TIME. Η λίστα γνωστή ως “TIME 100” ανακοινώνεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, αθλητές και ανθρώπους που πρωτοπορούν.

Με καταγωγή από τη Σάμο, ο Σαράντος γεννήθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Δεν μιλάει καθόλου ελληνικά, δηλώνει καθολικός και είναι το τέταρτο από τα πέντε παιδιά ενός ηλεκτρολόγου και μιας νοικοκυράς.

Αγάπησε με πάθος τη δημοσιογραφία από τα μαθητικά του κιόλας χρόνια. Το 1979 ξεκίνησε να δουλεύει σε αλυσίδα βίντεο κλαμπ. Στα 24 χρόνια του εγκατέλειψε τις σπουδές δημοσιογραφίας που είχε ξεκινήσει στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα γιατί έγινε περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής βιντεοκασετών στις ΗΠΑ.

Το 1999 γνωρίστηκε με τον ιδρυτή του Netflix, Ριντ Χάστλινγκς, και έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στην εταιρεία ως στέλεχός της.

Τον Μάιο του 2011 ο Σαράντος αποφάσισε την αγορά των δικαιωμάτων για τη σειρά “House Of Cards” έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα είναι τεράστια επιτυχία, κάτι που φάνηκε από τον πρώτο κιόλας κύκλο. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το “Narcos”, τη σειρά που σκιαγραφεί την άνοδο και την πτώση του διαβόητου Πάμπλο Εσκομπάρ, η οποία επίσης σαρώνει σε θεαματικότητα.

Είναι παντρεμένος δύο φορές και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Η δεύτερη σύζυγός του, η Νικόλ Αβάντ, είναι πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στις Μπαχάμες και προσωπική φίλη του Μπαράκ Ομπάμα.

Το ζευγάρι ζει στο Μπέβερλι Χιλς σε μια έπαυλη αξίας 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων και πριν από τρία χρόνια απέκτησε ένα πολυτελές εξοχικό αξίας 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαλιμπού.

Η κόντρα με το Φεστιβάλ Καννών

Πριν από μερικές ημέρες το Netflix ανακοίνωσε δια στόματος του Τεντ Σαράντος ότι θα αποσύρει εντελώς τις ταινίες του από τη φετινή διοργάνωση μετά την επιβολή του κανόνα ότι θα μπορούν να προβληθούν μόνο εκτός συναγωνισμού - κανόνας που θεσπίστηκε σε μια απόπειρα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Τιερί Φρεμό να βρει ένα modus vivendi με την streaming υπηρεσία και τους εξοργισμένους γάλλους αιθουσάρχες που την περσινή χρονιά παραλίγο να τον... λιντσάρουν επειδή συμπεριέλαβε στο επίσημο Διαγωνιστικό δύο ταινίες του Netflix χωρίς κινηματογραφική διανομή.

Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε ο Φρεμό δήλωσε ότι το Netflix είναι «πάντα ευπρόσδεκτο» στις Κάννες. «Έχουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο με το Netflix. Ωστόσο κάθε ταινία που διαγωνίζεται πρέπει να είναι ανοικτή στη διανομή στις αίθουσες. Κάναμε δύο προτάσεις για δύο ταινίες (την παραγωγή ή τη διανομή των οποίων έκανε το Netflix): μια να μετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα και μια άλλη, ίσως την ταινία "The Other Side of the Wind", να προβληθεί στο τμήμα εκτός διαγωνισμού», είπε ο Φρεμό αναφέροντας ότι ο όμιλος αρνήθηκε.

Μπορεί ο όμιλος να έχει αρχίσει να θυμίζει γιγαντιαίο κινηματογραφικό στούντιο του Χόλιγουντ -ένα 14ώροφο κτίριο με περίπου 1.000 υπαλλήλους και εστιατόριο σε κάθε όροφο-όμως κάποιοι ήδη αμφισβητούν την βιωσιμότητά του.

Καμία άλλη εταιρεία στο χώρο των μέσων ενημέρωσης δεν επεκτείνεται τόσο γρήγορα και δεν συζητιέται τόσο πολύ όσο το Netflix. Όπως σχολίασε και ο Χάρβεϊ Γουάινστιν «παγκοσμιοποίησαν πλήρως την τηλεόραση και αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί».

Κάποιοι αναλυτές και παράγοντες της βιομηχανίας εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με την πολιτική δαπανών της εταιρείας κατηγορώντας την για υπερβολές. «Δεν ξοδεύουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ξοδεύουμε από τα έσοδά μας», απαντάει ο Σαράντος. «Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα χρέους στη βιομηχανία», επιμένει. Ο ίδιος πάντως αναμένεται να δει τις ετήσιες απολαβές του να εκτοξεύονται στα 14 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2018.