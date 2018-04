Θρίλερ με ομηρεία σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους (pics)

Το αεροπλάνο απογειώθηκε το πρωί της Κυριακής (15/04) από την πόλη Τσανγκσά της Κίνας, με προορισμό το Πεκίνο. Στο αεροσκάφος σήμανε συναγερμός λόγω της ομηρείας με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να προσγειωθεί εκτάκτως στην κεντρική Κίνα.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κίνας ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως ένας επιβάτης της πτήσης 1350 της Air China, προσπάθησε, με τη χρήση ενός στυλό να κρατήσει «υπό πίεση» μία αεροσυνοδό.

Ευτυχώς, όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγείας τους.

Air China #CA1350 from Changsha to Beijing was diverted to Zhengzhou after a crew member was held hostage by a male passenger. pic.twitter.com/uFbnqxLTrX