Bραβεία Πούλιτζερ: Θρίαμβος για τη δημοσιογραφία που «καθαίρεσε» τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

Τρεις δημοσιογράφοi της εφημερίδας New York Times και του περιοδικού The New Yorker τιμήθηκαν από κοινού χθες Δευτέρα με το σημαντικότερο δημοσιογραφικό βραβείο στις ΗΠΑ, για την αποκάλυψη του σκανδάλου στο οποίο εμπλέκεται ο παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Η Τζόντι Κάντορ και η Μέγκαν Τουόχι των New York Times και ο Ρόναν Φάροου του New Yorker τιμήθηκαν για τα ρεπορτάζ τους που οδήγησαν στην πτώση του μέχρι πρότινος παντοδύναμου Γουάινστιν, ο οποίος πλέον κατηγορείται για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και βιασμούς.

Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν και στη δημιουργία του κινήματος #MeToo κατά της βίας και της παρενόχλησης εναντίον των γυναικών.

Ο Ρόναν Φάροου, που είναι γιος του Γούντι Άλεν και της Μία Φάροου, έχει δημοσιεύσει και πολλά άρθρα στον New Yorker για σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

"Πολύ, πολύ, πολύ περήφανη για τον @RonanFarrow", έγραψε η ηθοποιός και μητέρα του στο Twitter.

Το πρώτο άρθρο στους New York Times που αναφερόταν στη δράση του Γουάινστιν και δημοσιεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου έπεσε σαν βόμβα. Περιείχε μαρτυρίες πολλών γυναικών που κατήγγειλαν ότι είχαν παρενοχληθεί σεξουαλικά από τον παραγωγό, συνιδρυτή με τον αδελφό του του στούντιο Miramax, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Άσλεϊ Τζαντ.

Επίσης αναφερόταν στην ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του Γουάινστιν και της ηθοποιού Ρόουζ ΜακΓκόουαν, η οποία έλαβε 100.000 δολάρια με αντάλλαγμα να μην μιλήσει για ένα συμβάν του 1997. Αργότερα η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Γουάνστιν τη βίασε.

Πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου αυτού το New Yorker ανήρτησε στον ιστότοπό του ένα μακροσκελές ρεπορτάζ στο οποίο περιέχονταν νέες κατηγορίες εις βάρους του χολιγουντιανού παραγωγού.

Τρεις γυναίκες, μεταξύ των οποίων η Ιταλίδα ηθοποιός Άζια Αρτζέντο, κατήγγειλαν ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού από τον Γουάινστιν.

Χάρη στα άρθρα αυτά πολλά θύματα του παραγωγού βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν και πλέον περισσότερες από εκατό γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό.

Η εφημερίδα Washington Post τιμήθηκε με το Πούλιτζερ ερευνητικής δημοσιογραφίας για το ρεπορτάζ της σχετικά με τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο γερουσιαστή της Αλαμπάμα Ρόι Μουρ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικα κορίτσια.

Η εφημερίδα δημοσίευσε πρώτη τις καταγγελίες τεσσάρων γυναικών που δήλωναν θύματα του πρώην δικαστή, γνωστού για τις ιδιαίτερα συντηρητικές θέσεις του, ο οποίος είχε τη στήριξη του Τραμπ. Αν και ήταν φαβορί να κερδίσει την θέση του γερουσιαστή, τελικά ο Μουρ έχασε από τον Δημοκρατικό Νταγκ Τζόουνς.

Δύο Πούλιτζερ κέρδισε και το πρακτορείο Reuters, ένα για το ρεπορτάζ του στο οποίο αποκαλύπτονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η αστυνομία των Φιλιππίνων στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος Ροντρίγο Ντουτέρτε εναντίον των ναρκωτικών και ένα για το φωτογραφικό ρεπορτάζ της κρίσης των προσφύγων Ροχίνγκια στη Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr