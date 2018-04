Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών (videos+pics)

Στη λεωφόρο Σεν-Ζακ, στα νότια της πρωτεύουσας, μπροστά από το ξενοδοχείο Marriott οι αστυνομικοί δέχτηκαν βροχή από αντικείμενα και απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων, όπως μετέδωσε το Γαλλικό πρακτορείο. Αρκετές δεκάδες άτομα, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, χτυπώντας την με αξίνες.

Λόγω των ταραχών, το μπλοκ του συνδικάτου CGT αναγκάστηκε να σταματήσει την πορεία του.

Λίγο νωρίτερα, διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες και έσπασαν βιτρίνες διαφόρων εταιρειών, ιδίως ασφαλιστικών. Σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο έσπασαν τη βιτρίνα φωνάζοντας ταυτόχρονα συνθήματα όπως "Αντί-αντί-αντικαπιταλιστές" και "Όλοι μισούν την αστυνομία".

Μια ομάδα κουκουλοφόρων ξεκόλλησε επίσης έναν κάδο ανακύκλωσης γυαλιού και τον τσούλησε στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα να καταλήξει να πέσει σε ένα δέντρο.

Η διαδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά το μεσημέρι από το Μονπαρνάς με τελικό προορισμό την Πλας ντ' Ιταλί. Στην κορυφή της, ένα τεράστιο πανό έγραφε "Δημόσιο + Ιδιωτικός (τομέας) + φοιτητές, μαζί, να σταματήσουμε την κοινωνική οπισθοδρόμηση".

Συνολικά, σε όλη τη Γαλλία, οργανώθηκαν μέσα σε μία ημέρα περισσότερες από 130 κινητοποιήσεις στις οποίες μετείχαν σιδηροδρομικοί, νοσηλευτές, ταχυδρομικοί, φοιτητές. Διαδηλώσεις με αρκετά υψηλή συμμετοχή έγιναν στη Μασσαλία (5.700), στη Λιόν (4.400), στη Ρεν (4.500), στο Μπορντό, το Στρασβούργο, το Περπινιάν, τη Νίκαια και αλλού.

Small clashes between a group of protestors throwing exploding projectiles and the police armed again with Tear gas #Paris pic.twitter.com/ot5It8r8Yw