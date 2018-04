Γυμνός ένοπλος «γάζωσε» θαμώνες σε εστιατόριο και κυκλοφορεί ελεύθερος – Τέσσερις νεκροί (vid+pics)

«Ο Τράβις Ράινκινγκ, οπλισμένος - σύμφωνα με περιγραφές - με ένα ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR-15, εισήλθε στο κατάστημα εστίασης λίγο πριν τις 3.30 πμ (τοπική ώρα) και άρχισε να πυροβολεί κατά των υπευθύνων του καταστήματος», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η αστυνομία του Νάσβιλ, προσθέτοντας ότι ένας εκ των υπευθύνων τού πήρε το όπλο ύστερα από πάλη.

Το όχημα του δράστη ήταν καταχωρημένο στον 29χρονο Τράβις Ράινκινγκ, από το Μόρτον του Ιλινόις, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως το άτομο που σχετίζεται με το περιστατικό.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0