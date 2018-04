Οι χαμογελαστοί Ομπάμα, Κλίντον, Μελάνια στην κηδεία της Μπάρμπαρα και το κλάμα του Μπους (pics)

Η Μπους ήταν η μοναδική Αμερικανίδα που είδε τον σύζυγό της και τον γιο της να γίνονται πρόεδροι της χώρας. Ήταν σύζυγος του 41ου προέδρου, του Τζορτζ Χ.Ου. Μπους (1989-1993) και μητέρα του 43ου, του Τζορτζ Ου. Μπους (2001-2009). Από τον γάμο της με τον Τζορτζ. Χ.Ου. Μπους, 93 ετών σήμερα, απέκτησε έξι παιδιά (εκ των οποίων πέντε είναι εν ζωή), 17 εγγόνια και 7 δισέγγονα.

Στην κηδεία της, στην Επισκοπική Εκκλησία Σεν Μάρτιν του Χιούστον, στο Τέξας, παρέστη σύσσωμη η οικογένειά της, καθώς και οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, τις πρώην πρώτες κυρίες Μισέλ και Χίλαρι. Η τελετή μεταδόθηκε απευθείας από τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Παρούσα στην εκκλησία, δίπλα στους Ομπάμα, ήταν και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ που εκπροσώπησε τον σύζυγό της.

1 of 2: Final photos from the funeral of former First Lady Barbara P. Bush. (Credit: @PaulMorsePhoto - Office of George H. W. Bush) pic.twitter.com/r9ElE3Av56