Τρόμος στον Καναδά: Φορτηγάκι «θέρισε» πεζούς στο Τορόντο - Φόβοι για νεκρούς (vids)

Σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star, γύρω στη 1.30, τοπική ώρα, το λευκό φορτηγάκι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε οκτώ έως δέκα άτομα στην οδό Γιόνγκ, κοντά στη λεωφόρο Φιντς.

Βίντεο από διεθνή μέσα ενημέρωσης δείχνουν στο σημείο ένοπλους αστυνομικούς καθώς και ιατρικό προσωπικό που έχει σπεύσει σε βοήθεια των τραυματιών.

Breaking: Police say at least 8 pedestrians have been hit by a van in the heart of Toronto, Canada. The driver has fled the scene. Subways in the area have shut down. pic.twitter.com/vT6QbJdnN7