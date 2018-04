Τραμπ - Μακρόν: Το μενού, οι πορσελάνες, η «σπασμένη» παράδοση και η εντυπωσιακή Μελάνια (pics+vids)

Το ελικόπτερο που μεταφέρει τα προεδρικά ζεύγη των ΗΠΑ κα της Γαλλίας προσγειώνεται μπροστά από το Mount Vernon, την ιστορική κατοικία του Τζορτζ Ουάσινγκτον, για ένα ιδιωτικό δείπνο για τέσσερις. Αυτό το υπαίθριο θεατρικό σκηνικό επέλεξε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ως απάντηση στον Πύργο του Άιφελ όπου ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια σε δείπνο από τους Μακρόν στις 13 Ιουλίου.

Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν μόλις είχαν επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν θερμή, παρότι τους τελευταίους μήνες Τραμπ και Μακρόν διαφώνησαν για θέματα όπως το κλίμα, το εμπόριο, το Ιράν και συμφώνησαν συνάπτοντας συμμαχίες κατά του Ισλαμικού Κράτους και κυρίως για τα κοινά αντίποινα κατά εγκαταστάσεων χημικών όπλων στη Συρία.

Την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης, το κλίμα ήταν γαλήνιο. Ένα σύντομο βίντεο του Μεγάρου των Ηλυσίων δείχνει τον πρόεδρο Τραμπ να υποδέχεται τους Μακρόν στο Οβάλ Γραφείο. Στον κήπο, με μεγάλα επίχρυσα φτυάρια οι δύο πρόεδροι έβαλαν λίγο χώμα στις ρίζες της μικρής βελανιδιάς, δώρο του Εμανουέλ Μακρόν, στον Λευκό Οίκο.

Μελάνια στα λευκά!

Αυτή πάντως που έκλεψε τις εντυπώσεις δεν ήταν άλλη από την «καυτή» Μελάνια στα λευκά. Μόλις έκανε την εμφάνισή της, τα κεφάλια γύρισαν και τα φλας των φωτογράφων πήραν «φωτιά».

Με μια στενή midi φούστα που αναδείκνυε το καλογυμνασμένο σώμα της, ένα σακάκι που έδενε με μια μεγάλη ζώνη ψηλά και ένα μεγάλο λευκό καπέλο, όλα στα λευκά, συνδυασμένα με ψιλοτάκουνες γόβες σε απόχρωση του γκρι, επισκίασε τόσο την Μπριζίτ Τρονιέ, όσο και την Ιβάνκα Τραμπ.

Το δείπνο στο Mount Vernon έγινε μακριά από φωτογραφικούς φακούς. Οι δημοσιογράφοι μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν τα δύο ζευγάρια να κατεβαίνουν από το ελικόπτερο, να ποζάρουν γρήγορα για μια αναμνηστική φωτογραφία με φόντο την ιστορική κατοικία και στη συνέχεια να επιβιβάζονται σε ένα αυτοκίνητο του γκολφ για να φθάσουν στην είσοδο και να χαθούν στο εσωτερικό του.

Μια μόνο φωτογραφία, που ελήφθη από το Μέγαρο των Ηλυσίων, αποκαλύπτει το εσωτερικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν συζητούν μόνοι, καθισμένοι μπροστά από ένα τραπεζάκι στολισμένο με τριαντάφυλλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραθέτει απόψε στην Ουάσινγκτον, για τον Εμανουέλ και την Μπριζίτ Μακρόν, το πρώτο επίσημο δείπνο της θητείας του σε αρχηγό κράτους, μια βραδιά με αυστηρό πρωτόκολλο και ανοιξιάτικη απόχρωση.

Σπάζοντας την παράδοση, ο Τραμπ κάλεσε ελάχιστα μέλη του Κογκρέσου και κανέναν εκπρόσωπο του Τύπου. Περισσότεροι από 100 καλεσμένοι θα μετάσχουν σε αυτό το επίσημο δείπνο, το μενού του οποίου θα είναι πολύ αμερικανικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Το τελευταίο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε σε Γάλλο πρόεδρο ήταν το 2014, όταν ο Φρανσουά Ολάντ είχε γίνει δεκτός από τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα.

Ο χρωματικός κώδικας που διάλεξε η Μελάνια Τραμπ είναι «κρεμ και χρυσό» για αυτή τη βραδιά στην επίσημη τραπεζαρία, που βρίσκεται στο ισόγειο του Λευκού Οίκου. Το πορσελάνινο σερβίτσιο χρονολογείται από την εποχή που διατελούσαν πρόεδροι ο Μπιλ Κλίντον και ο Τζορτζ Μπους ο Νεότερος.

Τα μαχαιροπήρουνα, από τους οίκους Tiffany και S. Kirk and Sons, προέρχονται από τη συλλογή του Λευκού Οίκου.

Περισσότερα από 2.500 μοσχομπίζελα και χίλιες πασχαλιές θα υπάρχουν στην αίθουσα, ενώ η αίθουσα υποδοχής θα διακοσμείται από 1.200 κλωνάρια ανθισμένης κερασιάς.

First lady Melania Trump planned Tuesday's state dinner hosting French President Emmanuel Macron without the help of an event planner. Here is a sneak peek at the lavish table settings and floral arrangements she chose for the historical event. https://t.co/1IN9NqNIqa pic.twitter.com/L8LtxzJFVX