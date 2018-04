Αυτή είναι η αιτία θανάτου του διάσημου Dj Avicii

Ο μουσικός σούπερσταρ αυτοκτόνησε όπως επιβεβαίωσε σε ανακοίνωση η οικογένεια του, αποκαλύπτοντας ότι άφησε πίσω του σημείωμα αυτοκτονίας.

Ο DJ, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του σε ένα θέρετρο στο Μουσκάτ του Ομάν, ήταν μια «εύθραυστη ψυχή» που «δεν μπορούσε να προχωρήσει στη ζωή πλέον», αναφέρουν οι συγγενείς του.

Η ανακοίνωση, μεταφρασμένη από τα σουηδικά, έχει ως εξής: «Ο αγαπημένος μας Tim ήταν ένας αναζητητής, μια εύθραυστη καλλιτεχνική ψυχή που έψαχνε απαντήσεις σε υπαρξιακά ερωτήματα.

Ένας τελειομανής που κατάφερνε το ακατόρθωτο, που ταξίδευε και εργαζόταν σκληρά σε ρυθμούς που τον οδήγησαν σε ακραίο στρες.

Όταν σταμάτησε τις περιοδείες ήθελε να βρει ισορροπία στη ζωή του για να είναι ευτυχισμένος.

Αγωνίστηκε απέναντι σε σκέψεις για την ουσία, τη ζωή, την ευτυχία. Δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο».

Ο -κατά κόσμον- Τιμ Μπέργκλινγκ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1989 στη Στοκχόλμη.

Η καριέρα του εκτοξεύθηκε το 2011, όταν σε ηλικία μόλις 22 ετών κατέλαβε την έκτη θέση στο Top 100 DJs του DJ Magazine. Το 2012, κατατάχθηκε ακόμη ψηλότερα, στο Νο 3.

Το «Levels», που περιλάμβανε ένα sampling από το gospel κομμάτι "Something's Got a Hold on Me" της Etta James, έγινε πλατινένιο στις ΗΠΑ και έφτασε στην κορυφή των charts σε δεκάδες χώρες, το 2011. Κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, το «True» το 2013 και το Stories, το 2015.

Ο Avicii είχε συνεργαστεί με διάσημους μουσικούς. Το 2010, ο Avicii κυκλοφόρησε συνεργασία του με τον, επίσης Σουηδό, DJ, John Dahlbäck, με τίτλο «Don't Hold Back». Στη συνέχεια, συνεργάστηκε σε διάφορα projects με διεθνούς φήμης DJs, όπως ο Tiësto και ο Sebastian Ingrosso. Το 2011, η συνεργασία του στο κομμάτι «Sunshine», με τον David Guetta ήταν υποψήφια για βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording.

Επίσης, έχει συνεργαστεί με το συγκρότημα Coldplay, τον Santana, τη Madonna, τους Daft Punk κ.α. Το 2016 ανακοίνωσε ότι σταματά τις περιοδείες. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε ακυρώσει σειρά εμφανίσεών του εξαιτίας προβλημάτων υγείας.