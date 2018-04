Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το ελικόπτερο είχε αναχωρήσει από το Μάντισον με προορισμό το Γούντραφ και κατέπεσε περίπου 12 μίλια από τον προορισμό του.

Δείτε το βίντεο από το σημείο:

More pics of what’s left of the medical helicopter that crashed in Hazelhurst last night- three people are dead (pilot and two medical staff) @lanekimble @BenMeyerWJFW pic.twitter.com/evn6EYmWR3