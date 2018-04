Τραμπ: Όλα πηγαίνουν πολύ καλά για τη συνάντησή μου με τον Κιμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι προετοιμασίες για μια συνάντησή του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πηγαίνουν «πολύ καλά», έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον βορειοκορεάτη ηγέτη.

«Μόλις είχα μια μακρά και καλή συνομιλία με τον πρόεδρο Μουν της Νότιας Κορέας. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, καθορίζονται η ημερομηνία και ο τόπος της συνάντησης με τη Βόρεια Κορέα», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.