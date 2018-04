Always Look on the Bright Side of Life: Έτσι φτιάχτηκαν οι Monty Python (Pics+Vids)

Το «Always Look on the Bright Side of Life» είναι ένα τραγούδι με κωμικό χαρακτήρα, γραμμένο από τον Έρικ Άιντλ, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην ταινία των Monty Pythons «Life of Brian» του 1979.



«Κάποτε προσελκύαμε γυναίκες σαν μαγνήτες, τώρα είμαστε μαγνήτες ψυγείων» ανέφερε ο Άιντλ σε δήλωσή του. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω την ιστορία μου πριν προσβληθώ από αμνησία, κάτι που συμβαίνει σε ηλικιωμένους ηθοποιούς».







Ο εκδοτικός όμιλος Crown Archetype θα εκδώσει στις ΗΠΑ το βιβλίο του Έρικ Άιντλ «Always Look On The Bright Side Of Life: A Sortabiography» τον Οκτώβριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του AP.



Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα δικαιώματα του βιβλίου του Άγγλου κωμικού, ηθοποιού, τραγουδιστή, και ιδρυτικού μέλους των Monty Python απέκτησε ο εκδοτικός οίκος Weidenfeld & Nicolson.





Το βιβλίο θα καλύπτει τη ζωή του από την παιδική ηλικία του σε ένα αυστηρό οικοτροφείο έως την επιτυχημένη καριέρα του στην κωμωδία, την τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο.



Στις σελίδες του βιβλίου θα ξετυλίγονται ιστορίες από τη φιλία του ηθοποιού με τους θρύλους της ροκ Μικ Τζάγκερ, Ντέιβιντ Μπόουι, Τζορτζ Χάρισον, Πολ Σάιμον, τους ηθοποιούς Ρόμπιν Γουίλιαμς, Στιβ Μάρτιν και τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς και φυσικά με τα υπόλοιπα μέλη των Python.

Όλα τα μέλη των Monty Python έχουν γράψει ήδη τα απομνημονεύματά τους, εκτός από τον Τέρι Τζόουνς, ο οποίος πάσχει από άνοια.

Ο Άλαν Σάμσον, από τον εκδοτικό οίκο Weidenfeld & Nicolson δήλωσε στο περιοδικό «The bookseller»: «Η θαυμάσια αυτοβιογραφία του Έρικ είναι ξεκαρδιστική, ειλικρινής, με διορατικότητα και συναισθηματική ευφυΐα».



«Έχει επίσης μια χρήσιμη περίληψη στην αρχή: «Η ζωή έχει μία πολύ απλή πλοκή, πρώτα είσαι εδώ και μετά δεν είσαι».

«Το βιβλίο ρίχνει φως στη δημιουργία και την ανάπτυξη της ομάδας Monty Python που επαναπροσδιόρισε την κωμωδία πριν από περίπου 50 χρόνια. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι που δημοσιεύουμε τα λαμπρά απομνημονεύματα του Έρικ» τόνισε.



Ο Άιντλ έχει γράψει τα βιβλία «The Greedy Beast Diary: A Comic Tour of America» και «The Road to Mars».





Οι Monty Pythons ήταν ομάδα παραγωγής τηλεοπτικών σειρών, ταινιών, θεατρικών παραστάσεων μουσικών άλμπουμ, ηχογραφήσεων και βιβλίων. Έγιναν διάσημοι με «Το Ιπτάμενο Τσίρκο των Monty Python» κωμωδία του BBC που προβλήθηκε από το 1969 μέχρι το 1974, αλλά το φαινόμενο Python εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο σε αντίκτυπο και εμβέλεια.



Οι ταινίες τους που έγιναν επιτυχίες είναι οι «Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης» και «Ένας Προφήτης... Μα τι Προφήτης!» (Monty Python's Life of Brian).





Την ομάδα Monty Python αποτελούσαν ο Γκράχαμ Τσάπμαν, ο οποίος πέθανε το 1989 και οι Τζον Κλιζ, Τέρι Γκίλιαμ, Έρικ Άιντλ, Τέρι Τζόουνς και Μάικλ Πάλιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters