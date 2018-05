H τέχνη του ποδοσφαίρου έφερε το Μουντιάλ στο Μαϊάμι

Στο Μουσείο Τέχνης Perez στο Μαϊάμι (PAMM), η γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ήδη αρχίσει, με έκθεση που εξυμνεί το άθλημα μέσω της σύγχρονης τέχνης πριν την επίσημη έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της FIFA.

Παρουσιάζοντας έργα των τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών, περισσότερων από 30 καλλιτεχνών, από τον Άντι Γουόρχολ έως τον Κεχίντε Ουάλι, τη Μαρία Λάσνινγκ και τον Μιγκέλ Καλντερόν η έκθεση "The World's Game: Futbol and Contemporary Art" (Το Παγκόσμιο Παιχνίδι: Ποδόσφαιρο και Σύγχρονη Τέχνη) διερευνά τις κοινωνικές και πολιτικές επιδράσεις του ποδοσφαίρου, καθώς και την καθαρή αγάπη πολλών καλλιτεχνών για το παιχνίδι.

"Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο με το οποίο είμαι πιο παθιασμένος εκτός από την τέχνη και το ποδόσφαιρο για να είμαι απόλυτα ειλικρινής" δήλωσε ο διευθυντής του PAMM και ένας από τους επιμελητές της έκθεσης, Φράνκλιν Σίρμανς στην εφημερίδα Observer.

Συλλογικά, η έκθεση εξυμνεί την ομοιότητα της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από ένα άθλημα που αντιπροσωπεύει μία από τις λίγες κοινές γλώσσες παγκοσμίως.

Στην έκθεση με θέμα το ποδόσφαιρο, ένα άθλημα που παίζεται από περισσότερους από 240 εκατομμύρια ανθρώπους σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου, παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, βίντεο και πολυμέσα.

Το Μαϊάμι είναι γεμάτο ανθρώπους από διαφορετικά μέρη και είναι μία πόλη που έχει μία σχέση με το ποδόσφαιρο, την οποία δεν έχει άλλη πόλη των ΗΠΑ.

Το πάθος για το παιχνίδι και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται με το άθλημα είναι εντελώς διαφορετικό, ανέφερε ο Φράνκλιν Σίρμανς και δήλωσε ενθουσιασμένος που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Μαϊάμι έκθεση για το πώς οι σύγχρονοι καλλιτέχνες βλέπουν το παγκόσμιο αθλητικό φαινόμενο.

Ενώ πολλοί από τους καλλιτέχνες της έκθεσης προσφέρουν περίεργους ακόμη και συγκινησιακούς στοχασμούς για το ποδόσφαιρο που προέρχονται από τις προσωπικές τους ιστορίες ή τους δεσμούς τους με ένα μέρος, άλλοι διερευνούν την ίσως λίγο πιο επιθετική ανάπτυξη του παιχνιδιού από μία τοπική συγκέντρωση σε παγκόσμιο χρυσωρυχείο.

Βαμπιρισμός στη Manchester United & το Χέρι του Θεού

Η σειρά ζωγραφικών έργων του Chris Beas, "There's Only One United", καταγράφει την αγορά ενός από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Αγγλίας, της Manchester United, από την οικογένεια Γκλέιζερ το 2005. Σε μια κίνηση που ο καλλιτέχνης ονομάζει "βαμπιρική" χρησιμοποίησαν δανεικά χρήματα για να αγοράσουν την ομάδα και την έσυραν σε μαζικό χρέος που παραμένει άλυτο 13 χρόνια αργότερα.

"Ως έναν τρόπο είσπραξης κέρδους μέσω χορηγιών, η Man U έχει πλέον το όνομά της σε ο,τιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς από τρακτέρ, πετρέλαιο, κρασί, ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διανομών" δήλωσε ο Beas στην Observer.

Οι πίνακές του απεικονίζουν σε τόνους μαύρου και λευκού παίκτες ως επί το πλείστον από τη δεκαετία του 1960, "πριν από την υπερκεφαλαιοποίηση του ποδοσφαίρου" εξήγησε.

Ο καλλιτέχνης αφαιρεί όλα τα λογότυπα και τις διαφημίσεις από τις συνθέσεις του, αφήνοντας μόνο το κόκκινο χρώμα της ομάδας, μια αναφορά στις ρίζες του συλλόγου την εργατική σοσιαλιστική τάξη .

Κάποια έργα αναφέρονται σε ξεχωριστές στιγμές του ποδοσφαίρου, όπως η εγκατάσταση του Hank Willis Thomas (Hand of God) "Το Χέρι του Θεού", γλυπτό από fiberglass για το περίφημο γκολ του Αργεντίνου θρύλου Ντιέγκο Μαραντόνα.

